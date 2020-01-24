السيستاني: تشكيل الحكومة الجديدة تأخر طويلاً

2020/01/24 | 13:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كردستان 24)- قال المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الجمعة إن تشكيل الحكومة الجديدة في العراق تأخر طويلا رغم انقضاء المدة الدستورية.

وأضاف السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله احمد الصافي في النجف أن "من الضروري أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف وفق الأسس التي أشير اليها من قبل" مشيراً الى ان ذلك "خطوة مهمة في طريق حلّ الأزمة الراهنة".

وأكد السيستاني مجدداً على ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً، وتنفيذ الإصلاحات الحقيقية التي طالما طالب بها الشعب وقدّم في سبيل تحقيقها الكثير من التضحيات.

وقال إن "المماطلة والتسويف في هذا الأمر لن يؤدي إلاّ الى مزيد من معاناة المواطنين وإطالة أمد عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلد".

ودعا المرجع الشيعي جميع الفرقاء العراقيين الى أن "يعوا حجم المخاطر التي تحيط بوطنهم في هذه المرحلة العصيبة وأن يجمعوا أمرهم على موقف موحد من القضايا الرئيسة والتحديات المصيرية التي يواجهها".

كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد استقال من منصبه بعدما اتهمه السيستاني بالإخفاق في حل الأزمة الراهنة في البلاد، إلا أن القوى السياسية والمتظاهرين مازالوا منقسمين إزاء البديل.





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