2020/01/24 | 13:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم/ سمير الكاتب عاد من جديد موضوع زعامة النجف، ليلقي بظلاله هذه المرة وبقوة بعد الحادث الذي تعرض له زعيم الحوزة السيد السيستاني الذي يمثل ذروة سنام المرجعية النجفية، وأكثر الشخصيات تأثيرًا في الشأن العراقي.فعلى مدى زمن طويل ظل مفتاحًا لفهم ما حدث وما يمكن أن يحدث في العراق لما له من مكانة كبيرة ف...

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