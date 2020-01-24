فيـــروس ممـــيت .. مــــــن الصيـــن الـــــى العــــــراق !!!!

2020/01/24 | 13:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

مرض كورونا

يُعدّ فيروس كورونا السبب الرئيسي الثاني بعد الفيروسات الأنفية للإصابة بنزلات البرد (بالإنجليزية: Rhinoviruses)، وفي الحقيقة يعتبر فيروس كورونا أو الفيروس التاجي أحد فيروسات الحمض النووي الريبوزي (بالإنجليزية: RNA virus)، وقد سمي بهذا الاسم بسبب النتوءات الظاهرة على سطح ...

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