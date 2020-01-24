2020/01/24 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المرجعية: على جميع الفرقاء أن يجمعوا موقفهم بشان القضايا الرئيسة والمصيرية التي يواجهها البلد مراعين في ذلك مصلحة الشعب العراقي

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