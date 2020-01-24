المرجع السيستاني يجدد التأكيد على حرية المواطن في التعبير عن مطالبه: تسويف مطالب الشعب سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار

2020/01/24 | 13:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصلت “يس عراق”، على نسخة من بيان مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، والذي دعا من خلاله إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، وتحقيق مطالب الشعب.نص البيان: نوجز لكم مواقف المرجعية الدينية من قضايا الساعة في البلد كما ورد من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: أولاً: إنّ […]

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