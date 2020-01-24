الكويت تستدعي السفير الإيراني بعد اتهام وجه لها بخصوص عملية اغتيال المهندس وسليماني

2020/01/24 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

استدعت دولة الكويت، الجمعة (24 كانون الثاني)، السفير الإيراني في بلادها، بعد اتهام وجه لها من قبل...





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