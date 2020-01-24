2020/01/24 | 13:33 - المصدر: الغد برس

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المرجعية: على جميع الأطراف توحيد كلمتها تحت سقف واحد تجاه المخاطر

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المرجعية: على جميع الأطراف توحيد كلمتها تحت سقف واحد تجاه المخاطر المحيطة بالبلاد

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