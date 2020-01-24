انسحاب المشاركين في التظاهرة المنددة بالوجود الامريكي

2020/01/24 | 13:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بدأ المشاركون في التظاهرة” المليونية” المنددة بالوجود الامريكي في البلاد، بالانسحاب من مواقع التظاهرة في مناطق الجادرية والكرادة وسط بغداد.

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