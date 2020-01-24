المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئي بضرورة احترام سيادة العراق

2020/01/24 | 13:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ممثل المرجعية الدينية في العراق السيد احمد الصافي على الموقف المبدئي للمرجعية بضرورة احترام سيادة العراق....

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