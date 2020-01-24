زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب طاجيكستان

2020/01/24 | 13:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الجمعة، ان زلزالا بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر وقع بالقرب من كاراكينجا في طاجيكستان.

وذكر المركز، أن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات، ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وتشهد طاجيكستان باستمرار حوادث انزلاق للتربة وهزات أرضية.

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