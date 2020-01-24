المرجع المدرسي يطالب رؤساء الكتل بعدم المماطلة بحل الأزمة السياسية

2020/01/24 | 13:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي، اليوم الجمعة، رؤساء الكتل النيابية إلى عدم المماطلة في معالجة الأزمات في العراق، وإختيار مرشحٍ لرئاسة الوزراء، فيما أكد على ضرورة وجود مطالب […]

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