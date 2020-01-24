نص بيان المرجع السيستاني خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم

2020/01/24 | 13:46 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌ تنشر وكالة /SNG/،نص بيان المرجعية الدينية خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم : نوجز لكم مواقف المرجعية الدينية من قضايا الساعة في البلد كما ورد من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: أولاً: إنّ المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً، ورفضها القاطع لما ...

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