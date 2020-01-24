واشنطن تدعو مواطنيها لتجنب مناطق تظاهرات الصدر

2020/01/24 | 13:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الجمعة، بيانا دعت فيه مواطنيها إلى تجنب مناطق التظاهرات التي دعا إليها مقتدى الصدر ضد الوجود الأميركي في العراق.

وقالت السفارة: "قد يشهد المواطنون الأميركيون وجوداً أمنياً مكثفاً، ومن المحتمل إغلاق الطرق مبينة أن العمليات القنصلية العامة في بغداد ما تزال معلقة."

وأضافت، أنه يجب على المواطنين الأميركيين عدم الاقتراب من السفارة الأميركية، لافتاً إلى أن القنصلية الأميركية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأميركي، بما في ذلك إصدار جواز السفر.

وتابع بيان السفارة أن الإجراءات الواجب اتخاذها وفقا لاستشارة السفر في مايو 2019 هي "عدم السفر إلى العراق وتجنب مناطق التظاهرات ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات."

وكانت السفارة الأميركية في بغداد تعرضت في نهاية الشهر الماضي لاعتداءات من ميليشيات عراقية موالية لإيران.

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