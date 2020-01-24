2020/01/24 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

علق الامين العام لكتائب سيد الشهداء، ابو الاء الولائي، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، على مليونية زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الرافضة للتواجد الامريكي في العراق.

وقال الولائي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "البرلمان العراقي قال كلمته، والشعب العراقي قال كلمته، اذا لم ينفع كل ذلك، للمقاومة كلمة وصوت مزلزل".

وذيل الولائي تغريدته بوسمين "العراق ضد الاحتلال، وثورة العشرين الثانية 2020".

يتبع.



.



.

بغداد اليوم-بغداد

غرد رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، بصورة لتظاهرة الصدر المليونية، مشيراً الى أن "العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة بعيداً عن التدخلات والإملاءات.

وقال صالح في تغريدة على منصة تويتر، إن "&rl

بغداد اليوم- متابعة

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، السفير الإيراني لدى بلادها، محمد ايراني، بعد اتهام وجه لها من قبل الحرس الثوري الايراني، بشأن عملية اغتيال قائد فيلق القد بالحرس الثوري، بضربة امريكية قرب مطا

بغداد اليوم- النجف

دعا المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الجمعة (24 كانون الثاني 2019) البرلمان العراقي إلى تحمّل مسؤوليته الخطيرة في الوضع العراقي الراهن، مؤكداً أن تهاونهم في القيام بواجبهم، يجعلهم أمام حساب الله العسير ومن قبله المحاسبة الش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الولائي: البرلمان والشعب قالا كلمتهما.. إذا لم ينفع ذلك فللمقاومة صوت مزلزل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الولائي: البرلمان والشعب قالا كلمتهما.. إذا لم ينفع ذلك فللمقاومة صوت مزلزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).