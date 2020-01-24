وفد من متظاهري ووجهاء ذي قار يحمل قائمة مطالب الى بغداد

2020/01/24 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم وفد من متظاهري ووجهاء محافظة ذي قار إجراء زيارة الى العاصمة بغداد حاملاً قائمة من المطالب.

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