2020/01/24 | 14:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الجمعة، أن العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، وذلك في تعليق له على المظاهرات التي شهدتها بغداد اليوم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح: العراقيون مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح: العراقيون مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).