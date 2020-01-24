كمال انمار احمد - (العاقل و التفكير:بين العقبات و الظروف )

2020/01/24 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد يجري الزمن هكذا بسرعة لا يمكن إدراكها.انه شيء سريع,بل و يمضي بسرعة لا يمكن مقارنتها بأية سرعة أخرى-مستثنين سرعة الضوء بكل تأكيد.ولكون حياة الإنسان ترتبط ارتباط أساسيا مع هذا الزمن و ما يحمله من حوادث و إجراءات فانه و بصورة طبيعية ووفقا لقوانين الطبيعة,فانه سوف يتم التركيز عليها بشكل أو بأخر أكثر من غيرها من الأمور.و كنتيجة واضحة لهذا الأمر فان الإنسان بالتأكيد سوف يترك جوانب حياته البدنية و النف......

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