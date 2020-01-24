بالصور.. مجهولون يحرقون مدرسة شرق ذي قار

2020/01/24 | 14:08 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدم مجهولون، اليوم الجمعة، على حرق مدرسة شرق محافظة ذي قار.

وقال مراسل السومرية نيوز، في المحافظة، إن الاهالي ابلغوا الاجهزة الامنية على حادثة حرق مدرسة الدعوة الإسلامية في قضاء الدواية شرق محافظة ذي قار من قبل مجهولين.



واشار الى أن الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث.

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