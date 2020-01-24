نشطاء يهاجمون الرئيس صالح بعد تغريدة غزل للصدر: أين كنت من تشرين؟

2020/01/24 | 14:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، تويت يؤكد من خلاله على أمن وسيادة العراق وتحقيق الاستقرار من دون إملاءات خارجية، فيما رد عليه ناشطون ووصفوا تغريدته بالغزلية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال الرئيس صالح في تغريدته التي تزامنت مع تظاهرة الصدر المليونية التي تطالب بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، […]

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