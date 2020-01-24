بالفيديو ..

2020/01/24 | 14:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سكاي برس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديوهات لشخص "غريب الأطوار" يطلق على نفسه اسم "إبليس" ويسيء للذات الإلهية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا

وتظهر الفيديوهات الشاب الذي حول ملامحه بشكل غريب عن طريق استخدام مساحيق سوداء في منطقة العينين، ليبدو بالصورة النمطية التي نشاهدها في الد...

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