بالصور.. محتجو الديوانية يواصلون قطع الطريق السريع الواصل بين البصرة وبغداد ‏

2020/01/24 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، بأن محتجي المحافظة ما زالوا يواصلون قطع السريع الدولي الرابط بين محافظة البصرة والعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من متظاهري الديوانية ما زالوا يواصلون قطعهم للسريع الدولي الرابط بين البصرة وبغداد، احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، واختيار رئيس وزراء غير جدلي، ويتطابق مع الشروط التي اعلنت عنها ساحات الاحتجاج".

وأضاف، أن "القطع جزئي ويقتصر على شاحنات النفط والبضائع التجارية فقط".

يأتي ذلك، في محاولة للتصعيد، بعد انتهاء "المهلة" التي حددها المتظاهرون، يوم الاثنين الماضي، دون تلبية مطالبهم، حيث أقدم المحتجون في العاصمة بغداد على قطع سريع محمد القاسم، وقطع الطريق الدولي المار بمحافظة الديوانية، وذي قار، فضلا عن قطع عشرات الطرق في النجف، وبابل، وديالى، وكربلاء.

بغداد اليوم- بغداد

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وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكتب المدائن التابعة الى مديرية مكافحة

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وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد من متظاهري البصرة حاصروا احد الأشخاص، وهو يطلق الن

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كشفت قيادة شرطة ديالى، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، عن نتائج عملية كانون الامنية في تعقب تجار المخدرات في المحافظة.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مفارز مكافحة المخدرات في

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