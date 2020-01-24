مقابلة.. الرقابة المالية والنزاهة: أموال العراق المحكوم باستردادها 16 مليار دولار

وفيما كشف نوري، عن إحصائية لقضايا الفساد المالي والإداري، في العام الماضي، تبين أن عدد الإخبارات 6417، والقضايا 11896، ، وأحكام الإدانة 736، وبشأن الدرجات العليا فعدد المحكومين بإدانة 135.
أكد أن عدد الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان في بعض القطاعات يفوق عدد موظفي الحكومة الاتحادية في نفس القطاع.
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