مقابلة.. الرقابة المالية والنزاهة: أموال العراق المحكوم باستردادها 16 مليار دولار

2020/01/24 | 14:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رئيس هيأة النزاهة وكالة صلاح نوري، أن قيمة أموال العراق المحكوم باستردادها تتجاوز 15 مليار دولار و771 مليار دينار، مُقراً بتواضع نتائج العمليات الخاصة بصندوق استرداد أموال العراق، لأسباب قانونية في دول إقامة المتهمين والأموال.

وفيما كشف نوري، عن إحصائية لقضايا الفساد المالي والإداري، في العام الماضي، تبين أن عدد الإخبارات 6417، والقضايا 11896، ، وأحكام الإدانة 736، وبشأن الدرجات العليا فعدد المحكومين بإدانة 135.

أكد أن عدد الموظفين الحكوميين في إقليم كردستان في بعض القطاعات يفوق عدد موظفي الحكومة الاتحادية في نفس القطاع.

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