ريال مدريد يعير لاعبه مرة اخرى

2020/01/24 | 14:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن نادي ريال مدريد، صباح اليوم الجمعة، إعارة لاعبه من جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لبيان على الموقع الرسمي لريال مدريد، فإن "الميرنغي ووولفرهامبتون وافقا على انتقال المدافع خيسوس فاييخو إلى صفوف غرناطة، على سبيل الإعارة حتى 30 حزيران 2020".

وكان نونو إسبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون، أعلن قطع إعارة فاييخو مع النادي وفقًا لرغبة اللاعب الذي يريد المشاركة في عدد أكبر من المباريات مع فريق آخر.

ولم يلعب خيسوس فاييخو سوى 7 مباريات هذا الموسم مع وولفرهامبتون في مختلف البطولات، 3 منها في الدوري الأوروبي، واثنتين في البريميرليغ، بمجموع 612 دقيقة.

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