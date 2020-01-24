فتح جسر الطابقين أمام العجلات بعد إنتهاء التظاهرة

2020/01/24 | 14:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفاد مراسل "كلكامش برس" اليوم الجمعة، بفتح جسر الطابقين أمام سير المركبات باتجاه منطقة الكرادة وتقاطع المسبح.وقال المراسل، إن جسر الطابقين اُعيد فتحه أمام سير المركبات باتجاه منطقة الكرادة وباتجاه تقاطع المسبح، بعد غلقه اثناء تظاهرة انصار التيار الصدري.وكان جسر الطابقين قد اغلق ليل امس الخميس تزامناً مع تظاهرة دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تمت في منطقة الجادرية في بغداد.وفي وقت سابق من اليوم، توافد الالاف من المتظاهرين، الى منطقة الجادرية للمشاركة بتظاهرة الصدر، التي تهدف الى خروج القوات الامريكية من العراق.

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