بالصور.. مجهولون يحرقون مدرسة الدعوة الاسلامية شرق الناصرية

2020/01/24 | 14:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار اقدم مجهولون، اليوم الجمعة، على حرق مدرسة الدعوة الاسلامية في ريف الدواية شمال شرق الناصرية، في محافظة ذي قار.وقال أحد كوادر المدرسة، لـ"كلكامش برس" إن "مجهولين أحرقوا مدرسة الدعوة الإسلامية والنيران اتت على غرف الادارة بالكامل، في قضاء الدواية التابعة شرق الناصرية".

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