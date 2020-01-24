2020/01/24 | 14:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]علق رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، بصورة لتظاهرة الصدر المليونية، مشيراً الى أن “العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة بعيداً عن التدخلات والإملاءات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: العراقيون مصرون على دولة ذات سيادة بعيداً عن التدخلات والإملاءات) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: العراقيون مصرون على دولة ذات سيادة بعيداً عن التدخلات والإملاءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).