2020/01/24 | 14:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الى خروج القوات الامريكية واغلاق قواعدها في العراق" معلناً عن "توقف مؤقت للمقاومة" لحين تحقق الانسحاب الامريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو الى التوقف مؤقتاً عن المقاومة وخروج القوات الامريكية واغلاق قواعدها ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو الى التوقف مؤقتاً عن المقاومة وخروج القوات الامريكية واغلاق قواعدها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).