2020/01/24 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يشكر العشائر ومن لبى ودعا للمظاهرة المليونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/24 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يشكر العشائر ومن لبى ودعا للمظاهرة المليونية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يشكر العشائر ومن لبى ودعا للمظاهرة المليونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).