من بين الاشد فسادا .. العراق يحتل مرتبة كارثية .. حقائق واسباب صادمة !!!

2020/01/24 | 14:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

الفساد

اخذ الفساد في العراق ينتشر بمستويات كثيرة جدا واصبح ككرة ثلج كلما تتدحرج اكثر كلما تكبر وتتوسع اكثر ، والذي شهدنا ارتفاعا كبيرا له منذ عام 2003 وحتى الان !!!

أسباب الفساد في العراق

الفساد يعد حالة معاكسة للإصلاح، ويبرهن على سوء الأداء والإدارة .



وهناك عدة اسباب نتج عن...

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