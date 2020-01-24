شاهد.. ثورة الفن في احتجاجات أكتوبر

2020/01/24 | 14:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت ثورة أكتوبر العراقية، أساليب كثيرة من الفنون الموسيقية والمسرحية، قام بها شباب مشاركون في التظاهرات من أجل إيصال رسالتهم.هذه الثورةثورة فن !! pic.twitter.com/4rNEkNwbeh — حُسام صبحي (@HussamSobhi) January 23, 2020

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