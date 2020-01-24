مرجعية النجف تطالب الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة

2020/01/24 | 14:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت المرجعية الدينية في النجف الاشرف الى الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة كونها “خطوة مهمة في طريق حلّ الأزمة الراهنة”، مبينة ان هذا الامر “قد تأخر طويلا” وجاء في نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا أحمد الصافي في يوم خطبة الجمعة من كربلاء : إنّ المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة […]

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