المغرب تحذر رعاياها في الصين

2020/01/24 | 15:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، رعاياها في الصين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها السلطات الصينية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد .

وشكلت وزارة الخارجية خلية أزمة خاصة بتتبع أفراد الجالية في الصين ارتباطا بتطور وانتشار فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت سفارة المغرب في بكين أنه نظرا للأوضاع التي تمر بها مدينة ووهان بإقليم خوبي ومدن صينية أخرى، إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، فإن مصالحها تتابع الوضع عن كثب في تنسيق مستمر مع السلطات الصينية ومع أبناء الجالية المغربية في هذا البلد.

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