باكستان تبدأ فحص جميع الركاب القادمين من الصين

2020/01/24 | 15:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، بمباشرتها فحص جميع الركاب القادمين من الصين بمطاراتها؛ لتفادي انتقال فيروس كورونا الجديد المنتشر في البلد الأخير.

وقال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا؛ أنه "تم تخصيص فرق طبية لفحص الركاب القادمين من الصين في مطارات إسلام أباد ولاهور وبيشاور وكراتشي".

وأكّد أنه لم "يتم الكشف عن أي إصابة بفيروس كورونا في باكستان حتى الآن"، مشيراً إلى "أنه سيتم تدشين خط ساخن لتسهيل التبليغ عن أي حالات محتملة".

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