حتى سور الصين العظيم تأثر بفيروس

2020/01/24 | 15:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قررت الصين، اليوم الجمعة، إغلاق أجزاء من سورها العظيم، قريبة من بكين أمام الزوار، اعتبارا من غد السبت في مواجهة انتشار فيروس كورونا.وذكرت وسائل إعلام رسمية ومكتب حكومة بكين المسؤول عن إدارة قطاع بادالينغ من السور، أنه تقرر إغلاق أجزاء منه قريبة من العاصمة أمام الزوار اعتبارا من السبت في مواجهة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.ويعد قطاع بادالينغ الذي أعيد تشييده ضمن الأماكن الأكثر جذبا للزائرين في سور الصين العظيم.وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أكدت الجمعة، إصابة 830 حالة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن 34 شخصا من بين الحالات المذكورة قد تعافوا وخرجوا من المستشفيات، ولافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 1072 حالة مشتبها بها.وأدى تفشي الالتهاب الرئوي المذكور إلى وفاة 24 شخصا في مقاطعة هوبي بوسط الصين، ووفاة أخرى في مقاطعة خبي، وفقا للجنة.وحتى منتصف ليل الخميس، تم تأكيد إصابة 5 حالات في هونغ كونغ وماكاو وتايوان، كما تم تأكيد إصابة 3 أشخاص في تايلاند، تعافى اثنان منهم، كما تم تسجيل حالة إصابة في اليابان.بينما أكدت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسنغافورة تسجيل إصابة في كل منها، كما أعلنت فيتنام عن تسجيل إصابتين.

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