نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي

2020/01/24 | 15:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1- نؤكد ضرورة صيانة سيادة العراق والحفاظ على استقراره بغداد اليوم 2- ترفض مس سيادة العراق من اي طرف كان وتحت اي ذريعة 3- للمواطنين كامل الحرية في التعبير والمطالبة […]

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