الحشد الشعبي وفصائل شيعية تشارك لأول مرة في مظاهرة الصدريين وسط بغداد

2020/01/24 | 15:24 - المصدر: فرانس 24

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انتشار أمني كبير وإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء وخاصة السفارة الأمريكية تزامنا مع تجمع المتظاهرين من أنصار مقتدى الصدر، وإلى جانبهم لأول مرة في بغداد، فصائل شيعية والحشد الشعبي.



المتظاهرون رفعوا شعارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل وطالبوا بخروج القوات الأجنبية من العراق وخاصة القوات الأمريكية.

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