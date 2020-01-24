الصدر يعلن وقفًا موقتًا لـ “المقاومة” ضد الوجود الأميركي

2020/01/24 | 15:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعلن الصدر وقف المقاومة ضد الوجود الأميركي في العراق داعيا إلى جدولة الانسحاب العسكري الأميركي، بينما استمر اليوم توافد آلاف المحتجين على ساحة التحرير وسط العاصمة.وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة عن مبادرة تقضي بتوقف موقت لمقاومة الوجود الاجنبي في العراق وجدولة خروج “قوات المحتل” والدخول بهدنة معه وعدم جر العراق […]

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