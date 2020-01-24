السعودية تعتقل إبليس

2020/01/24 | 15:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديوهات لشخص “غريب الأطوار” يطلق على نفسه اسم “إبليس” ويسيء للذات الإلهية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.وتظهر الفيديوهات الشاب الذي حول ملامحه بشكل غريب عن طريق استخدام مساحيق سوداء في منطقة العينين، ليبدو بالصورة النمطية التي نشاهدها في الدراما العربية والغربية عن الشيطان، وهو يستمع […]

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