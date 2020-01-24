هتافٌ فانسحاب.. هكذا ردّت «مليونية» الصّدر على مقتل سليماني والمهندس

2020/01/24 | 15:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودق ماضي- بغداد انتهت المسيرة #المليونية التي خرج فيها #التيار_الصدري وجماهير #الحشد_الشعبي، اليوم الجمعة، والتي حملت عنوانين بدفعٍ من #طهران، الأول هو «السيادة العراقية»، من أجل إخراج القوات الأجنبية، والثاني […]

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