عصام شعبان حسن - مستقبل مصر لا تبنيه البطاطين

2020/01/24 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_شعبان_حسن أثار حزب مستقبل وطن القريب من السلطة في مصر غضبا واسعا، بعد أن أقام حفلا مصوّرا أثناء توزيع "بطاطين" أغطية على مواطنين في إحدى محافظات مصر، ما دفع الحزب إلى الاعتذار وتبرير الواقعة، ونفي الجانب الاستعراضي فيها، أو ما رآه أغلب المتابعين استغلالا وإذلالا للمحتاجين، وأسلوبا رخيصا للتسويق السياسي.وتفتح الواقعة التساؤل، وتطرح قضايا عديدة، بداية من ردود أفعال الحزب الذي بدا متشنجا، ورد على حالة استنكار......

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