من على جسر فهد.. عشائر ذي قار تجتمع وتعلن موقفها من محاولات الاعتداء على أبنائها وفض الاحتجاج

2020/01/24 | 15:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اجتمعت ثلاث عشائر من محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، في المحافظة واتخذت قرارها بمنع تجاوز أي جهة كانت على المحتجين في المحافظة، محذرين قائد شرطة ذي قار وقائد عمليات الرافدين من الاعتداء على أبنائهم المتظاهرين.وقال مراسل “يس عراق” إن “عشائر(آل ازيرج – البدور – آل غزي )، اجتمعوا،على (جسر فهد)، معقل […]

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