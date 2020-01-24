2020/01/24 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

افاد مصدر في "أوبك"، اليوم الجمعة، بأن المنظمة تبحث تمديد تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية العام، إذ أن الأسواق ما زالت تتعرض لضغوطات، لكن المناقشات تظل في مرحلة مبكرة.

وذكر المصدر أنه "من المقرر أن تجتمع المنظمة، التي تضم مصدرين للنفط في مارس، لكنها ربما تجتمع أيضا في حزيران لاتخاذ قرار بشأن السياسة المقبلة".

وتعمل 24 دولة منتجة للنفط من داخل وخارج منظمة "أوبك" على خفض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس 2020.

بغداد اليوم- متابعة

ارتفعت أسعار النفط في الاسواق العالمية، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض كبير في الأسبوع في ظل مخاوف بشأن احتمال انتشار فيروس كورونا جديد في الصين أودى بحياة 25 حتى الآ

بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي، الخميس، جميع الوزارات والمحافظات إلى تقديم قائمة بالمشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية بعد مواءمتها مع أهداف خطة التنمية الوطنية؛ لتنفيذها ضمن الاتفاق العراقي – الصيني.

وطلب الد

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات

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