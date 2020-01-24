الثلوج تضفي رونقاً شتوياً في دهوك.. صور

2020/01/24 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضفت الثلوج، اليوم الجمعة، رونقاً شتوياً في محافظة دهوك.

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