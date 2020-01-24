اغلاق أجزاء من سور الصين خشية من كورونا

2020/01/24 | 15:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، أنه تقرر إغلاق أجزاء من سور الصين العظيم القريبة من العاصمة أمام الزوار اعتبارا من غدا السبت في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأغلقت الصين أمس، مدينتين تقعان في مركز انتشار الفيروس الجديد الذي قتل 17 شخصا وأصاب نحو 600، في حين تسعى السلطات الطبية على مستوى العالم إلى منع انتشاره.

وتوقفت أغلب وسائل المواصلات في مدينة ووهان التي تعد 11 مليون نسمة وطلبت السلطات من الناس عدم مغادرة المدينة.



وبعد بضع ساعات أعلنت مدينة هوانغانغ المجاورة والتي يقطنها سبعة ملايين نسمة إغلاقا مماثلا.

ويعبر المسؤولون بقطاع الصحة في الصين عن خشيتهم من تسارع انتقال العدوى في الوقت الذي يسافر فيه مئات الملايين من الصينيين في الداخل والخارج أثناء عطلة رأس السنة القمرية التي تبدأ السبت وتمتد أسبوعا.

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