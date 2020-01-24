بلغاريا تقرر طرد دبلوماسيين روسيين لاتهامهما بالتجسس

2020/01/24 | 15:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية البلغارية، اليوم الجمعة، عن نيتها دبلوماسيين روسيين بسبب التجسس.





قالت وزيرة الخارجية إيكاترينا زاخارييفا، اليوم الجمعة، إن "من المرجح أن تطرد بلغاريا دبلوماسيين روسيين لاتهامهما بالتجسس".

وأضافت "تلقينا خطابات من ممثلي الادعاء تشمل الاتهامات، سنتخذ الإجراءات الواجب علينا اتخاذها ومن المرجح إعلان أنهما شخصان غير مرغوب بهما"، مشيرة إلى أنها "سوف تستدعى السفير الروسي".

وقال ممثلو الادعاء اليوم الجمعة إن "الدبلوماسيين الروسيين متورطان في تجسس لكن لا يمكن توجيه الاتهام لهما بسبب حصانتهما الدبلوماسية".

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