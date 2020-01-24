ميركل واردوغان يبحثان في اسطنبول ملف الهجرة

2020/01/24 | 15:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ستبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، مع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان ملف الهجرة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وسيعقد الاجتماع بين الزعيمين في اسطنبول، وقد حضر أردوغان وميركل قبل إجراء المفاوضات مراسم افتتاح مبنى جديد للجامعة التركية-الألمانية.

ومن المتوقع أن يتصدر أجندة الاجتماع ملف اتفاق جديد يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إبرامه مع أنقرة بغية الحد من تدفق المهاجرين إلى القارة العجوز، وذلك على خلفية فرار ألوف المدنيين من القتال في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

واتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا بعدم بذل الجهود الكافية لمساعدة تركيا في تحمل عبء استضافة أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري على أراضيها، مهددا بـ"فتح أبواب أوروبا" أمام المهاجرين ما لم تزد بروكسل دعمها المالي لأنقرة المتفق عليه عام 2016.

كما تأتي زيارة ميركل إلى اسطنبول بعد أيام من حضور أردوغان المؤتمر الدولي الخاص بالتسوية الليبية الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين، وكذلك وسط توترات متصاعدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب أعمال التنقيب عن الموارد الطبيعية التي تنفذها أنقرة شرق المتوسط ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، الدولة العضو في الاتحاد.

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