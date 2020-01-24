روسيا ترصد 115 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا

2020/01/24 | 15:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 115 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 111 خرقا.

وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي ان "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 115 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظات التالية: حلب (67) وإدلب (23) واللاذقية (16) وحماة (9)، بينما رصد الجانب التركي 111 خرقا، وذلك في المحافظات التالية: حلب (62) وإدلب (37) واللاذقية (6) وحماة (6)".

وأشارت إلى أن "المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا قام خلال 24 ساعة الماضية بإيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 0.913 طن إلى أهالي إحدى قرى ريف الحسكة".

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