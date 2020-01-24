حمودي للقوات الامريكية: احزموا حقائبكم ولاتتأخروا

2020/01/24 | 15:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، اليوم الجمعة، شكره الى المشاركين في "المظاهرة المليونية".

واكد حمودي مخاطبا المشاركين في التظاهرة، عبر بيان تنشر السومرية نيوز نسخة منه، "لقد ابليتم بمليونيتكم نعم البلاء ورفعتم رؤوس العرب والمسلمين في العالم".



كما أكد حمودي، ان العراقيين "لن يقبلوا بسيادة ناقصة"، مخاطباً القوات الامريكية بالقول "احزموا حقائبكم ولاتتأخروا".

وشهدت منطقتي الكرادة والجادرية وسط العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة، "مظاهرة مليونية دعا اليها السيد مقتدى الصدر، رفضا للوجود الاجنبي في البلاد.





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