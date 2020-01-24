الصحة تعلن خلو العراق من أي اصابة بفايروس كورونا

2020/01/24 | 15:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدرت وزارة الصحة والبيئة، بيانا أعلنت فيه أن العراق خالٍ من أي اصابة بمرض كورونا الذي انتشر في احدى مناطق الصين مؤخراً ودول أخرى.

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