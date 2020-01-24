منتسب في شرطة كربلاء يحصد المركز الثاني ببطولة العالم للمصارعة البهلوانية

2020/01/24 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الداخلية، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، أن منتسباً في مديرية شرطة كربلاء حصد المركز ال...





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